Marcelina Zawadzka pozuje w skąpej górze od kostiumu. Anna Mucha komentuje

Kariera Marceliny Zawadzkiej ruszyła wraz z wygraną w konkursie Miss Polonia 2011. Niecałe dwa lata później podjęła pracę w telewizji. Jako prezenterka zaczynała w programach stacji TVN Turbo i Fox Life, później przeszła do TVP, gdzie miała okazję prowadzić "Pytanie na śniadanie" i "The Voice of Poland".