Marcelina Zawadzka: "przez lata nie byłam zakochana"

Wygląda na to, że w życiu Marceliny Zawadzkiej w końcu zagościła długo wyczekiwana pomyślność i to zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zdobywczyni tytułu Miss Polonia 2011 i dawna prezenterka Telewizji Polskiej (z której zniknęła po skandalu z aferą podatkową) niebawem wraca na ekrany w nowym show Polsatu "Farma", który poprowadzi. Szczęście uśmiechnęło się do Zawadzkiej także w sprawach sercowych.