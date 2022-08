Marcelina Zawadzka w bikini. "Nawet na końcu świata"

Marcelina Zawadzka 11 lat temu została Miss Polonia, co otworzyło jej drogę do dalszej kariery. W 2013 r. zaczęła pracować jako prezenterka telewizyjna. Prowadziła m.in. program w TVN Turbo, by w 2015 r. przejść do TVP, gdzie była współgospodarzem "Pytania na śniadanie".