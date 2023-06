Marcelina Zawadzka w kadrze z pieskiem. Jednak uwagę przykuł jej głęboko wycięty top

- Przyjmując jakąś tam statuetkę, widziałam jak ze mną rozmawia jedna z pań. No i znowu miałam uczucie: "No, Marcela, tak pięknie wyglądasz na tej antenie...". I tak czułam się trochę jak kwiat do kożucha, np., kiedy siedzę z Tomkiem Wolnym (w "PnŚ" - przyp. red.). No ale ok., nie chciałam już jej nic mówić, że też się przygotowuję do programu, rozmawiam z gośćmi itd. - wspominała w rozmowie z reporterem Plejady.