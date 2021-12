Marcelina Zawadzka w piżamie na balkonie. Niestraszny jej mróz

W swoim ostatnim wpisie Zawadzka pokazała efekty porannej sesji w Zakopanem. Była dziennikarka pozowała m.in. na balkonie niemal w samej piżamie. Choć temperatura raczej nie należała do najprzyjemniejszych tamtego dnia, to najwidoczniej Zawadzkiej to nie przeszkadzało, co potwierdza jej opis: "To był cudny zimowy, ale i bardzo słoneczny poranek" – napisała.