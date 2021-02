Marcelina Zawadzka w stroju kąpielowym. Fani: "Bogini"

Marcelina Zawadzka przez długi czas przebywała w Meksyku. Gwiazda wyjechała tam na wakacje - uciekła od szarej, jesiennej pogody w Polsce. Niestety, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i była prezenterka "Pytania na śniadanie" wróciła jakiś czas temu do Polski. I choć do kraju zawitała już wiosna, Zawadzkiej zatęskniło się za wakacjami w upale.