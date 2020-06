Marcelina Zawadzka w zmysłowym wydaniu. Zadziałała na wyobraźnię

Marcelina Zawadzka przed kamerami czuje się jak ryba w wodzie i urzeka widzów naturalnością. Dzieli się z nimi dobrym humorem i nawet, jeśli nie wszystko idzie po jej myśli, potrafi wybrnąć z "opałów" z uśmiechem. To umiejętność szczególnie przydatna w pracy w programie nadawanym na żywo, jakim jest "Pytanie na śniadanie", jak również w mediach społecznościowych.

To tam prezenterka dzieli się ze swoimi fanami dobrą energią i humorem. Dzieli się też z nimi zdjęciami, które robią niemałe wrażenie. Nie jest bowiem tajemnicą, że Zawadzka jest uznawana za jedną z najpiękniejszych prezenterek. Swojej atuty eksponuje nieraz, dobierając stylizacje podkreślające jej wdzięki. Pole do popisu jest teraz spore, gdy dzięki sprzyjającej pogodzie do łask wracają zwiewne, letnie stroje.