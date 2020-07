Marcelina Zawadzka zapewnia o swojej uczciwości. Wydała oświadczenie

"Ta sprawa miała miejsce w 2017 r. Chcę was zapewnić, że nie dokonałam świadomie jakiejkolwiek czynności, która byłaby sprzeczna z prawem. Od wielu lat funkcjonuję w podobny sposób i zawsze robię to uczciwie, co jest bardzo ważne dla mnie, dla was i dla osób, z którymi współpracuje" - napisała Marcelina Zawadzka na Instagramie.

"Nie ukrywam, bardzo to przeżywam i nie jest mi łatwo czytać o tych oszczerstwach, które nakręciły same media. Zaskakujące jest to, ilu osobom dało to pożywkę i uśmiech na twarzy, widząc taki lincz medialny, ale liczę na wasze wsparcie w tym trudnym dla mnie czasie" - zwróciła się do fanów.