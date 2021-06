Marcelina Ziętek pokazała się w bikini. Dziewczyna Żyły zachwyciła naturalnością

Marcelina Ziętek od kilku lat rozwija swoją aktorską karierę, pracując na planie paradokumentalnych seriali dla młodzieży "Szkoła" i "19+". 23-letnia Miss Południa Nastolatek i Miss Foto Południa Nastolatek wciela się w postać Kai Jarosik, która - co widać w mediach społecznościowych - cieszy się szczególną sympatią widzów. Na co dzień pochodząca z Cieszyna aktorka studiuje na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Swoją przyszłość wiąże jednak z aktorstwem. "Bardzo lubię to robić, jest to moją pasją i chciałabym wiązać z tym przyszłość. Gra w tym serialu to jest dla mnie sama przyjemność" - mówiła w programie WszechSmaki.TV.