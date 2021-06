Piotr Żyła zrobił Marcelinie seksowne zdjęcie. Okryta tylko pościelą

Małżeństwo Piotra Żyły rozpadło się z hukiem w 2018 r., ale echa tej sprawy słychać do dziś. Byli małżonkowie - dyplomatycznie to ujmując - nie są w najlepszych relacjach. W 2020 r. zaczęło się mówić o nowym związku skoczka. Wybranką okazała się być Marcelina Ziętek, młodsza od niego o 10 lat aktorka, znana głównie z paradokumentalnych produkcji TVN. Ziętek długo broniła się przed tym, by publicznie opowiadać o ich relacji. Ba, nie było żadnych wspólnych zdjęć zakochanych. Aż do teraz.