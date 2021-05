Marcelina Ziętek w mini na zakupach. Odsłoniła zgrabne nogi

Marcelina Ziętek to nowa partnerka Piotra Żyły. Skoczek przez dłuższy czas był związany z Justyną, z którą ma dwójkę dzieci. Ich rozstanie odbiło się szerokim echem i do dziś byli małżonkowie nie przepuszczają okazji do wzajemnych uszczypliwości i przykrości. Mimo to skoczek skupia się na nowym związku i pokazuje w sieci, jak wiedzie mu się u boku nowej partnerki.