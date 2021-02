Dziewczyna Piotra Żyły wygina się w bieliźnie i goglach narciarskich

W 2018 r. media obiegła informacja, że Piotr Żyła rozwodzi się ze swoją żoną, Justyną. Ich rozstanie obserwowało pół Polski, a małżonkowie prali swoje brudy publicznie. Wygląda jednak na to, że skoczek ułożył sobie życie na nowo.

Nową partnerkę Piotra Żyły poznaliśmy w lipcu 2020 r. To właśnie wtedy w mediach pojawiły się pierwsze doniesienia, że sportowiec spotyka się z Marceliną Ziętek, która znana jest z takich programów jak "Szkoła" i "19+". Ani on, ani ona nie potwierdzili tych doniesień, ale w mediach społecznościowych pojawiały się dowody na to, że są w związku.