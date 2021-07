Marcin Gortat usidlony na dobre. Kilka lat temu romansował z piękną aktorką

Jak donosi Pudelek Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska od kilku miesięcy są małżeństwem. Zakochani spotykali się od 2019 r. Pokazywali się razem na salonach, ale na co dzień unikali blasku fleszy, dbając o to, by ich związek był bardzo prywatny. To dlatego tak długo udało im się ukryć wieści o ślubie. O parze nie było głośno, ale wszystko wskazywało na to, że ich związek zostanie zwieńczony ślubem. Zakochani kupili razem dom, Gortat mówił o Stanisławskiej jako o narzeczonej. Wreszcie stało się. 37-latek został usidlony na dobre.