Paula Tumala w sukni ślubnej. To tylko jedna z trzech kreacji!

Kilkanaście dni temu na instagramowym profilu Pauli Tumali pojawiła się fotografia, do której modelka pozowała ubrana w przepiękną suknię ślubną . Niestety, fotografia została zrobiona od tyłu, więc fanki nie mogły zobaczyć wszystkich zdobień i detali. Teraz projektantka kreacji postanowiła pokazać suknię w pełni okazałości.

Paula Tumala do ślubu pójdzie w stroju godnym księżniczki. Biała suknia o kroju syreny została ozdobiona koronką w delikatny wzór łodyżek i listów. Przebiegają w pionie, więc optycznie wysmuklają sylwetkę.

Paula Tumala: "Chcę być odbierana inaczej niż do tej pory"

Autorką projektu sukni ślubnej jest Patrycja Kujawa, która pracuje nad kreacją od dawna. "Miał być ślub rok temu, była ciąża, miał być ślub w ciąży i są dwie cudowne dziewczynki. Ile ta suknia już przeszła. Co się odwlecze, to nie uciecze... z Paulą Tumalą znamy się dobrych pięć lat. Do ślubu powstaną jeszcze ze dwie inne suknie" - napisała na swoim instagramowym koncie.