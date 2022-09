Marcin Hakiel ma nową partnerkę i nie tęskni za Kasią Cichopek. A co z dziećmi? "Za dużo dla nich się nie zmieniło"

W marcu do mediów trafiła informacja o rozstaniu pary, która uchodziła za idealną. Kasia Cichopek i Marcin Hakiel oświadczyli, że nie są już razem. Kilka miesięcy później doszło do rozwodu. W międzyczasie tancerz mówił o zdradzie. Teraz jednak ma już nowe życie i nową partnerkę. A co z dziećmi?