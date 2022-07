Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Znana jest data pierwszej rozprawy sądowej

Mimo plotek, o których rozpisywały się tabloidy, wcale nie zanosi się na to, że małżonkowie będą walczyć przed sadem. Wręcz przeciwnie, już zawczasu zadbali o to, by rozwód był niemal bezbolesny. Zapewniała o tym już jakiś czas temu pełnomocniczka aktorki "M jak miłość".