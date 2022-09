Marcin Hakiel nie kryje się z nową partnerką. Kim jest tajemnicza blondynka?

Hakiel po rozstaniu z Cichopek jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie co i rusz wstawia zdjęcia z nową ukochaną. Ani razu nie pokazał jednak jej twarzy. "Moja kobieta podjęła decyzję o niepokazywaniu twarzy, co nie znaczy, że czasem nie wstawię wspólnego zdjęcia. Żyję wg prostych zasad, pokazuję prawdę, to, co uznam za stosowne do upublicznienia" - tłumaczył się niedawno na Instagramie.