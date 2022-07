Marcin Hakiel nie zapomina o dzieciach. Spełnił ich marzenie

Marcin Hakiel ma za sobą trudny czas. Musiał poradzić sobie z rozstaniem z żoną, co w przypadku osoby publicznej było dość skomplikowane. O tym, jak radzi sobie z sytuacją, opowiedział zresztą w kilku głośnych wywiadach, co rzuciło nie najlepsze światło na Katarzynę Cichopek. Zasugerował, że to ona odeszła do innego. Wywołało to niemałą dyskusję w sieci. Fanów zastanawiały też zgoła inne postawy małżonków, zwłaszcza że początkowo zapowiadali, że oświadczenie o rozwodzie w mediach społecznościowych będzie jedynym komentarzem w sprawie.