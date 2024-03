Marcin Meller jest z żoną od lat. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. "Działał mi na nerwy"

Marcin Meller od lat związany jest ze światem mediów i obecnie można go oglądać na Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. O dziennikarzu zdecydowanie najczęściej mówi się w kontekście jego kolejnych zawodowych projektów, sam zainteresowany nie należy bowiem do osób, które chętnie dzielą się szczegółami życia prywatnego. Wiadomo, że Meller od ponad 15 lat jest mężem dziennikarki i pisarki, Anny Dziewit-Meller. Choć para od lat tworzy zgrany duet, początki ich znajomości dla wielu mogą być zaskakujące. W przypadku Mellerów nie była to raczej miłość od pierwszego wejrzenia...