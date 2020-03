WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Wideo + 3 marcin millerdisco polopolsa 1 godzinę temu Marcin Miller o disco polo: "Jak upada jakiś klub, to zapraszają nas" Marcin Miller poprowadzi nowy program w Polsacie "Disco polo - 25 lat później". W show spotka się z artystami i kolegami z branży. W rozmowie... Rozwiń To jest bardzo miłe zjawisko ponie … Rozwiń Transkrypcja: To jest bardzo miłe zjawisko ponieważ no przez te długie lata Jakby oczerniania nas już się trochę to wyklarowało i jeśli chodzi i on przed o moją osobę to już się do tego przyzwyczaiłem że jest to stereotyp czyli synonim kwiczy obciachu Proszę bardzo tylko że ten kicz i obciac ma to do siebie i to jest paradoksalnie jest tak że jakaś dyskoteka upada bądź jak ktoś chce zapełnić jakąś hala widowiskowo-sportowa w to jest koncert biletowany No to zapraszają artystów disco polo czyli coś w tym jest mówi się że ktoś tam dobrze śpiewa że ktoś nie wiem świetny koncert gramy ale nie tylko i wyłącznie na dobroci ten świat się nie odbiera niestety z czegoś musimy żyć no i ten organizator przewidział to przeliczył te koszty i mówię disco polo robi furorę i faktycznie tak jest a telewizja jaka to nie była po prostu pokazała że faktycznie tak jest że możemy sobie żartować ale przy tej przy tych ludzie się może nie najlepiej bo nie chcę tutaj gloryfikować siebie ani i artystów disco polo Ale się świetnie bawią bo ona nie nie się stało żadnej agresji ona nie wiem Nie mówiła jak krośniak po prostu Przynieś się dobrze bawimy