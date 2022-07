Marcin Miller ucierpiał. Przyjechała karetka

To nie pierwsze kłopoty Marcina ze zdrowiem w ostatnim roku. W maju stracił głos i musiał odwołać koncerty. Podobnie było w listopadzie 2021 r., kiedy w trasie złapał anginę i podłączono go do aparatu tlenowego. Tym razem struny głosowe ocalały, ale staw w lewej nodze nie wytrzymał.