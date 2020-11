Marcin Najman wystąpił jako ekspert w TVP Info: "Znam Gołotę, a on dobrze zna Trumpa"

Wybory w Stanach Zjednoczonych są już praktycznie za nami. Liczenie głosów wciąż trwa, chociaż prognozy wyborcze wskazują, że kolejnym prezydentem USA zostanie Joe Biden . W niedzielę o 2 w nocy czasu polskiego kandydat Demokratów wygłosił oświadczenie, w którym podziękował za oddane głosy i zapowiedział pracę na rzecz wszystkich Amerykanów. Inaczej zareagował Donald Trump, twierdząc, że to on wygrał wybory, a powodem rzekomego zwycięstwa jego konkurenta są "nielegalne głosy" i "sfałszowane wybory".

Wydaje się, że podobnego zdania jest również Marcin Najman. Były bokser wystąpił w programie "#Jedziemy" Michała Rachonia w TVP Info, podczas którego wypowiedział się na temat wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. - To, co się dzieje dzisiaj w mediach amerykańskich, jest dla mnie, powiem szczerze, nie do przyjęcia. Ja nie twierdzę, że Joe Biden nie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, poczekam, aż ogłosi to amerykański Sąd Najwyższy. Bo faktycznie ilość tych nieprawidłowości, o których już wiemy, była bardzo, bardzo duża - powiedział zawodnik sportów walki.