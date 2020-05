Marcin Świetlicki skrytykował #hot16challenge. Dodał post w sieci

"O to to to",

"W końcu ktoś to powiedział",

"O jakże szanuję, wreszcie",

"Akurat było kilka fajnych wykonów, wyżej nie wymienionych. Widzi Pan, łączy Pan tu osoby o zróżnicowanych gustach smakowych, co i Pana i #hot16 wciągną z rozkoszą. Postmodernizm żyje i ma się dobrze",

"I za to Cię szanuję... Za nieprzysiadalność".