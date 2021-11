Marcin Wójcik chwali się nową koszulką treningową. Wymowny nadruk

Marcin Wójcik to jeden z najpopularniejszych polskich kabareciarzy. Od lat z sukcesami bawi widzów wraz z kolegami z Ani Mru Mru, ale także solowo, czy łącząc siły w telewizji chociażby z Robertem Górskim z zaprzyjaźnionego Kabaretu Moralnego Niepokoju. To zresztą w parze z Górskim pozwalał sobie na wiele, komentując dowcipnie bieżące wydarzenia dotyczące podejmowanych przez rząd decyzji czy tego, co rozgrywało się na wysokich szczeblach władzy. Ich "posiedzenia rządu" długo bawiły widzów, choć komicy nie oszczędzali w nich w zasadzie nikogo.