Margaret Keane nie żyje. Miała wyjątkowo perfidnego męża

To efektowne wyzwanie Walter Keane podjął, a właściwie został do tego zmuszony przez sąd, w połowie lat 80-tych, kiedy Margaret zdecydowała się wejść na drogę prawną. Próbował się jeszcze wyłgać bolącym łokciem, ale na próżno. Margaret rozłożyła eksa na łopatki w niecałą godzinę. Sąd przyznał jej cztery mln dol. odszkodowania. Niestety, Margaret nie zobaczyła tych pieniędzy, bo Walter ogłosił bankructwo. Do śmierci w 2000 r. kłamał ludziom w żywe oczy, jakoby jedynym autorem wszystkim obrazów był on sam.