Margaret zaszalała ze strojem. Tak pojawiła się na zakończeniu festiwalu w Gdyni

Za nami 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy trafiły do anglojęzycznego filmu "The Silent Twins". O najważniejszą nagrodę walczyło aż 20 produkcji. Ale festiwal filmowy to nie tylko laury i wyróżnienia, ale też czerwony dywan. Podczas gali zamknięcia wydarzenia pojawiło się sporo gwiazd.