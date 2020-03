Maria Konarowska: Bycie mamą na początku trochę przypomina kwarantannę

"'Tobie to się aż tak bardzo życie nie zmieniło przez to zamieszanie z wirusem, prawda? Przecież i tak siedziałaś z dzieckiem w domu'. Jak myślicie? Czy to zdanie wypowiedziała osoba która MA dziecko, czy która nie tylko go nie ma, ale się nawet do tego nie przymierza? Mówię tu o części zdania, w której znajduje się stwierdzenie SIEDZISZ z dzieckiem w domu... Bo generalnie to bycie mamą rzeczywiście na początku trochę przypomina kwarantannę, ale jeśli ktoś ma dziecko to wie dokładnie, że coś takiego jak SIEDZENIE nie istnieje" - napisała (zachowano oryginalną pisownię).