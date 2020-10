Maria Konarowska karmi piersią. Pokazała zdjęcia w mediach społecznościowych

Maria Konarowska pokazała zdjęcie, jak karmi córkę

W najnowszym poście Maria Konarowska poruszyła kwestię porównywania dzieci w okresie dojrzewania. "Do Mam, które piszą do mnie z pytaniami czy Gaja już 'TO' ma? Czy Gaja już 'TO' robi? Do Mam, które się martwią, że ich pociechy są z czymś jeszcze w tyle...Rozumiem Wasz niepokój i wiele razy przeszła mi przez głowę myśl, że może Gaja już coś POWINNA mieć, robić itd., ale bardzo staram się pamiętać o tym, że to jest bez sensu..." - zaczęła aktorka.