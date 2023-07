Maria Konarowska nie pije od ośmiu lat. "Najtrudniejsza rzecz"

- Kiedyś byłam taka rozrywkowa, imprezowa i podjęłam po prostu taką decyzję, że chcę żyć bardziej świadomie, trzeźwo. Od ośmiu lat jestem na tej drodze i to chyba była dla mnie taka najtrudniejsza rzecz. W którymś momencie po prostu trzeba zdecydować, jak chcesz iść, gdzie chcesz iść. No i te decyzje podejmowałam wielokrotnie przez parę lat. To nie jest tak, że ja obudziłam się któregoś dnia i postanowiłam, że od dzisiaj nie będę imprezować, pić alkoholu tylko to był proces - wyznała Maria Konarowska w rozmowie z serwisem cozatydzień.tvn.pl.