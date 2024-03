Maria Sadowska zabrała męża na salony. Dzieli ich prawie 10 lat

Podoba mi się w Adrianie, że jest taki dojrzały i mimo różnicy wieku mam wrażenie, że jest dużo dojrzalszy ode mnie. Nie jest zazdrosny, nie ma kompleksów sukcesu i nie rywalizuje. Jest cudownym ojcem. To on gotuje, odprowadza dzieci do szkoły, dba, żeby o konkretnej porze były w łóżkach i generalnie trzyma dyscyplinę - powiedziała wówczas.