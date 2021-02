Mariah Carey pozwana przez starszą siostrę. Kobieta domaga się 1,25 mln dol.

W 2020 r. Mariah Carey wydała autobiografię pt. "The Meaning of Mariah Carey". Książka zawiera m.in. opisy aktów przemocy, których gwiazda miała doświadczyć w dzieciństwie z rąk starszej o 11 lat siostry. Jak podaje "People", Allison Carey zareagowała na to pozwem sądowym, w którym nazywa Mariah "bez serca, okrutną i mściwą". 61-latka twierdzi, że gwiazda zrobiła to tylko po to, by ją "upokorzyć i zawstydzić", a przede wszystkim narobić szumu wokół swojej biografii.