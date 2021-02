Rafał O. usłyszał wyrok. Groził mężczyźnie nożem

Do zdarzenia doszło w marcu 2017 r. na warszawskim Wilanowie, gdzie mieszkał wówczas Rafał O. Na jego ulicy doszło wtedy do awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pracownik firmy, który pilnował w nocy sprzętu, przeżył chwile grozy, gdy mężczyzna "ubrany jak Rambo" podszedł do niego, wyciągnął nóż i przyłożył mu go do szyi.