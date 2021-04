Nie mógł uwierzyć w śmierć Krawczyka. Ma żal do jego żony

Minęło kilka dni od śmierci Krzysztofa Krawczyka . Artysta zmarł w Poniedziałek Wielkanocny w szpitalu, do którego trafił zaledwie dzień po tym, jak z niego wyszedł. Informację o śmierci podał na Facebooku menadżer Krawczyka. Mimo to wiele osób nie mogło w to uwierzyć. Dopiero gdy potwierdziła ją żona muzyka Ewa, do wszystkich dotarło, że Krawczyk rzeczywiście nie żyje.

Marian Lichtman , perkusista zespołu Trubadurzy i wieloletni przyjaciel Krawczyka, powiedział, że nie mógł uwierzyć w smutne wieści: - Uważałem, że to fałszywe artykuły. Bardzo długo czekałem z tą decyzją, aby przyzwyczaić się do tego, że Krzysztofa już nie ma – powiedział w rozmowie z serwisem Pomponik.

Muzyk ma też żal do żony Krawczyka, że nie poinformowała go o śmierci przyjaciela osobiście: - Z Ewą mamy relacje dyplomatyczne. One są takie oziębione. Jednak nie kłócę się z nią. Nie byłem przez nią poinformowany o śmierci Krzysztofa. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Nie wiem, dlaczego tak się zachowała, ale miała prawo. Ostatnio było dużo stresów, bo nie wiedziała, czy jej mąż przeżyje. Nie chodzi o to, że wybaczam, ale rozumiem to.