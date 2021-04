Marian Lichtman o kondolencjach Andrzeja Dudy: "Pan Prezydent powinien więcej słuchać"

Artyści, przyjaciele i fani muzyka publikowali wpisy na temat Krzysztofa Krawczyka. Masa wspominała go jako ciepłego i dobrego człowieka , a także fantastycznego artystę. Kilka słów o artyście zdecydował się napisać także Andrzej Duda . Niestety wywołały one aferę.

Marian Lichtman zwrócił się do prezydenta

Na słowa prezydenta zareagował także Marian Lichtman, perkusista zespołu Trubadurzy, w którym Krzysztof Krawczyk występował przez długi czas. Zdaniem muzyka "Prezydent powinien więcej słuchać albo może Krzysztof nie był w jego typie artysty". - Wydaje mi się, że zanim się powie, to trzeba przemyśleć, co się mówi. On chyba nie powiedział tego złośliwie. Raczej w emocjach. Dobrze, że coś powiedział. Wyszło to niezgrabnie. Nie przemyślał, co powiedział. Miał chyba coś innego na myśli - wyznał artysta w rozmowie z Pomponikiem.