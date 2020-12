Otarł się o śmierć. "Miałem więcej szczęścia niż Machalica"

Informacja o śmierci Piotra Machalicy wstrząsnęła wszystkimi. Aktor trafił do szpitala MSWiA w Warszawie w ciężkim stanie i zmarł następnej nocy. - COVID-owi jest za mało, że zamknął teatry. COVID zaczął zdejmować z afisza sztuki, w których grałem z Wojtkiem Pszoniakiem, z Piotrkiem Machalicą. Aż boję się pomyśleć, co jeszcze nas może spotkać - przyznał w rozmowie z TVN24 przyjaciel zmarłego aktora, Wojciech Malajkat.

Żona odchodziła od zmysłów i poprosiła Jacka Malanowskiego (od 2005 r. członek Trubadurów), by sprawdził, co się dzieje ich w domu. Klawiszowiec dzwonił i walił do drzwi, ale Lichtman ciągle nie reagował. W końcu żona zadzwoniła z Danii po straż pożarną, która podjechała pod jej dom w Łodzi i zaczęła rozstawiać drabinę.

– Strażacy już mieli wspinać się na czwarte piętro, kiedy dotarło do mnie to, co się dzieje, ale nie do końca. Nadal byłem tak słaby, że od razu trafiłem do szpitala, a tam okazało się, że mam koronawirusa! – wyznał Lichtman.