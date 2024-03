Marianna Dufek pokazała zdjęcia z Kamilem Durczokiem. Miała ważny powód

We wtorek Marianny Dufek podzieliła się z obserwatorami zdjęciem sprzed lat, do którego zapozowała w towarzystwie Kamila Durczoka. Na fotografii można było zobaczyć uśmiechniętą od ucha do ucha dziennikarkę w objęciach ówczesnego męża. Jak zdradziła Dufek, zdjęcie zrobił im Marcin Tyszka.