Okazuje się, że na Mansonie od prawie dwóch lat ciąży nakaz aresztowania w sprawie napaści na kamerzystę. Lokalna policja postanowiła wykorzystać aferę związaną z domniemanym wykorzystywaniem kobiet do tego, by muzyk w końcu zechciał odnieść się do dwóch zupełnie innych zarzutów, które na nim ciążą.