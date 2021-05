Marina i Wojciech Szczęsny nie zatrudnili niani. Piosenkarka zdradziła, dlaczego

Gwiazda opowiedziała także o tym, jak udało się jej pogodzić pracę i opiekę nad maluchem. - To skomplikowane. Ostatni album nagrywałam w Polsce, najwięcej udało nam się zrobić podczas lockdownu, kiedy to byliśmy rozdzieleni z mężem - zdradziła. Kiedy się pojawiła możliwość, często przylatywałam do Polski, żeby skończyć materiał. Liam zostawał wtedy z babciami. Choć jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się nagrać Warstwy, to jednak było to ogromne poświęcenie. Dobro rodziny jest dla mnie na pierwszym miejscu… - podsumowała.