Marina Łuczenko długo ukrywała ciążę. Zdradziła, dlaczego zniknęła z Instagrama

Jak się pokazywałam, to było widać. Jak bym nic nie [mówiła - przyp.red], czy jestem ciąży, czy nie, to mielibyście może pretensje, że kogoś okłamuję. Nie chciałam wstawiać starych zdjęć, więc po prostu zniknęłam sobie na jakiś czas. Ale wiadomo, nie da się tak w nieskończoność ukrywać, wiec stwierdziłam, że jak mam się pokazywać, to chcę być naturalna w tym, chcę być sobą, chcę się dzielić moim szczęściem. Więc kochani, ściskam was, dziękuję jeszcze raz za wsparcie i jak macie jakieś pytanka, to tutaj - dodała, udostępniając również fanom okno do zadawania pytań.