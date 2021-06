Marina ma dość komentarzy po meczu. "Bestia, która chce się dowartościować, ubliżając innym"

Marina Łuczenko po wpadce męża w starciu między Polską a Słowacją musiała zablokować komentarze pod zdjęciem, które dodała, aby wspierać drużynę i Wojtka Szczęsnego. Gdy piłkarz w kolejnym spotkaniu (z Hiszpanią) pokazał, na co go stać, co docenili nawet twórcy memów, gwiazda wciąż spotykała się z hejtem. Zrobiło się tak źle, że zdecydowała się usuwać osoby wbijające szpile jej i Szczęsnemu, a jeden z profili upubliczniła.