Marina pochwaliła się wózkiem. Za "napis" trzeba sporo dopłacić

Dla niezorientowanych, "We the best" to nazwa wytwórni muzycznej Dj-a Khaleda. Amerykańskiego DJ-a, producenta muzycznego, osobowości telewizyjnej, ojca dwóch synów i gwiazdy Instagrama. Jego profil śledzi ponad 24 mln osób, nic więc dziwnego, że pewnego dnia producent wózków dziecięcych zaproponował mu współpracę.