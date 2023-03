Marina rozprawia się ze stereotypem WAG. To nie jest łatwe życie

- Czasem idziemy na basen, a czasem na lody włoskie. Liam szaleje na hulajnodze albo na rowerze. Niestety Wojtka nie ma w każdy weekend i w środku tygodnia, bo gra mecze. Wtedy jesteśmy z Liamkiem sami. Chciałabym czasem móc sobie zaplanować, że w weekend zrobimy coś fajnego we trójkę, albo gdzieś polecieć na majówkę. Niestety Wojtek o dniu wolnym dowiaduje się dzień przed. A i tak musi wtedy przeznaczyć go na regenerację. Niewiele osób jednak wie, ile trzeba poświęcić, żeby to wszystko mogło działać - żali się wokalistka w "Vivie".