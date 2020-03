Mariola Bojarska-Ferenc mówi o sprawach łóżkowych w małżeństwie

- Jestem jak bomba atomowa, to wystarczy. Kocham seks i tego nie ukrywam. W pracy jestem ostra, a w domu łaszę się jak kotka. Lubię zaczepiać swojego Rysia. Staram się, by do naszego związku nigdy nie wdarła się nuda. Zaskakuję go na każdym kroku - taki mam charakter. Podobno jestem wariatką, ale lubię, gdy coś się dzieje. Nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu - powiedziała w rozmowie z "Dobrym tygodniem".