Mariola Bojarska-Ferenc wciąż ma apetyt na seks. "Mnie się chce zawsze"

- Dbam o to, by mój mąż był w dobrej kondycji. Po 30 wspólnych latach przekonałam go do ćwiczeń, dbam o jego dietę i suplementację, a także o sprawy seksualne, bo to niezwykle ważne, żeby w dojrzałym wieku człowiek był dopieszczony i żeby czuł się kochany. Poza tym seks wspaniale wpływa na skórę, na serce, na mózg. My z Rysiem bardzo kochamy być ze sobą - wyznaje w rozmowie z "Super Expressem" słynna propagatorka fitness i wprost przyznaje, że ona wciąż ma wysokie libido i ogromny apetyt na seks.