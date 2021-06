Mariola Bojarska-Ferenc zdradziła przepis na trwały związek. Obchodziła perłową rocznicę

Mariola Bojarska-Ferenc i Ryszard Ferenc, architekt, współwłaściciel i prezes firmy deweloperskiej, kochają się od 33 lat, z czego równo 30 lat przeżyli w związku małżeńskim. Dla ludzi z show-biznesu to rzadkość. 60-latka nie uważa jednak tego za coś niezwykłego. Po prostu trafiła na idealnego mężczyznę, który jak co roku zabrał ją na uroczystą kolację do modnej warszawskiej restauracji.