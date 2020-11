Mariusz Czajka: "jestem niewolnikiem zarabiania na raty kredytowe"

Nie ukrywał, że coraz trudniej mu związać koniec z końcem. Spektakli jest coraz mniej, ograniczana jest liczba widowni, a na pomoc rządu czy solidarność kolegów z branży nie ma co liczyć.

- To jest bardzo dziwne środowisko. Najmniej solidarni i pomocni są ci najbardziej znani, bo mają kasę i kasa im się przeważnie zgadza. Resztę mają w dup...e - wyznał bez ogródek Czajka. Nie ukrywał też, że oburza go narzekanie największych gwiazd polskiej sceny takich jak np. Maryli Rodowicz , z którą zresztą miał kiedyś okazję występować.

- Bawią mnie takie historie. Mieszka w pałacu, chodzi z drogimi torebkami, kiedy inni już dawno poszli z torbami i mówi, że nie ma pieniędzy. To jakiś żart. Nikt nie uwierzy w to, że nie zaoszczędziła (...) - mówił.

Współpraca z Rodowicz nie trwała jednak długo, a aktor do dziś nie kryje żalu do artystki z powodu tego, jak została zakończona. - Napisała mi po czwartym koncercie w sms, że projekt upadł i pojechała w trasę sama. Zostałem bez pracy i bez pieniędzy. Byłem wtedy młodym ojcem i dosłownie pożyczałem na pampersy od znajomych - wspomina Czajka podkreślając, że Rodowicz do dziś udaje, że się nie znają.