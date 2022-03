Mariusz Kałamaga ma kilka słów do Putina. Zaapelował też do rządzących

Komik uważa, że pomoc, jaką Polacy oferują uciekającym przed wojną Ukraińcom, jest bardzo ważna: "Mocno wierzę, że da się to powstrzymać. Nie będzie to oczywiście łatwe, bo to szaleniec, ale apeluję, na każdym szczeblu wspierajmy Ukrainę. My małe żuczki róbmy co w naszej mocy, wierzę w nasze dobre serducha."