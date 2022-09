Mark Hoppus z Blink-182 walczył z rakiem. "Kocham was wszystkich"

Zespoł Blink-182 zyskał popularność w latach 90. W dorobku ma 8 płyt studyjnych i takie przeboje jak "First Date", "Adam’s Song", "Feeling This" czy "All the small things", który dobrze kojarzymy z amerykańskich komedii. Mark Hoppus to basista i współzałożyciel zespołu, związany z nim od samego początku.