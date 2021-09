Nowe informacje o chorym na raka muzyku. Mark Hoppus zdradził, co dalej z jego leczeniem

Hoppus w sierpniu zdradził, że chemioterapia zaczęła przynosić efekty. Za sprawą jego kolegi z zespołu, Toma DeLonge’a, dowiedzieliśmy się, że 49-latek skończył leczenie. DeLonge opublikował screen z rozmową z Hoppusem. Gdy spytał go o to, co dalej z jego leczeniem, Hoppus wyjawił, że nie ma zaplanowanych kolejnych zabiegów. "Doktor powiedział mi, że mogę wyjąć port. Uważa, że ​​chemioterpia załatwiła sprawę" – napisał muzyk.