Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wezmą udział w "Dance Dance Dance". Co z gospodarstwem?

Jeden z duetów w najbliższej edycji tanecznego show TVP "Dance Dance Dance" stworzą Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, gwiazdy "Rolnik szuka żony". Na czas programu będą poza gospodarstwem, które jest na Dolnym Śląsku. Wiadomo już, kto będzie się nim zajmował w czasie ich nieobecności.

Wiadomo już, że na czas trwania tanecznego show Paweł wprowadzi się do Marty do Warszawy. Takie rozwiązanie jest dla nich dużo bardziej komfortowe. - Ustaliliśmy, że na razie zostaniemy w Warszawie. Tak nam wygodniej ze względu na próby taneczne, poza tym tutaj zapisana jest do przedszkola córeczka mojej ukochanej, Stefka - mówił rolnik w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo".

ZOBACZ TEŻ: Nowe ciąże w show-biznesie. Jest sporo gwiazd, które spodziewają się dziecka

W związku z tym zostawia swoje gospodarstwo we wsi Piaseczna na Dolnym Śląsku na dłużej. Wiadomo już, kto będzie się nim zajmował. Wszystkim zajmie się brat Pawła. - Co weekend przyjeżdżam do domu, pomagam mu i razem planujemy kolejne prace - dodał rolnik.

Jednak jak tylko skończy się udział Marty i Pawła w "Dance Dance Dance", zaczną przygotowywać się do przeprowadzki na wieś. Do przenosin do gospodarstwa ma dojść latem, żeby dać córce Marty czas na odnalezienie się w nowym środowisku.

- Czuję, że tworzymy rodzinę. Po programie zamierzamy wrócić na wieś. Chcemy tam zapisać małą do szkoły podstawowej. To idealne rozwiązanie - zdradził.

Nowa edycja "Dance Dance Dance" wystartuje 5 marca. Emisje odcinków w każdy piątek o godz. 20:45 na antenie TVP 2.